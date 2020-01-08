Причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку, - Міністерство автомобільних доріг і міського розвитку Ірану

Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.

"Український літак, який вилетів сьогодні вранці з Тегерана в столицю України Київ, недалеко від нового міста Паранд у провінції Тегеран зазнав технічного збою через пожежу", - заявив Біхі.

Він також спростував інформацію про те, що літак могли збити ракетою.

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"Якби катастрофа була викликана ракетою, літак вибухнув би в небі", - підкреслив він.