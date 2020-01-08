За попередньою інформацією, причина катастрофи - аварія двигуна. Версія теракту відкидається, - посольство України в Ірані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Ірані.

За даними компанії МАУ, на вказаний рейс придбали квитки 168 людей. З'ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту і наявність серед пасажирів громадян України.

Також на борту перебували 9 членів екіпажу - громадяни України.

Читайте також: Катастрофа літака МАУ в Тегерані: на борту перебували 15 українців, 73 канадця, 71 іранець та 21 громадянин інших держав

"На жаль, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Посольство висловлює свої співчуття всім близьким і родичам загиблих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.