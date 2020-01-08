З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей, - Зеленський про катастрофу літака МАУ в Тегерані

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів, вони будуть оприлюднені найближчим часом. З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей", - розповів президент.

"На місці подій, в аеропорту "Імам Хомейні", перебувають посол і консул України в Ірані. За моїм дорученням апарат РНБО створив оперативний штаб. Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту. Вилітаю до Києва. Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень. Термінові довідки можна отримати на гарячій лінії МЗС за телефоном +38 (044) 238 16 57", - резюмував Зеленський

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Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.