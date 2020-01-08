О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці МАУ в Facebook.
"Місце збору журналістів - інформаційна стійка, Термінал D, зона реєстрації міжнародних рейсів", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, пасажирський літак міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.