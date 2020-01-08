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08.01.20 09:37

О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль"

Керівництво авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) проведе брифінг у міжнародному аеропорту "Бориспіль" о 10:00.

О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці МАУ в Facebook.

"Місце збору журналістів - інформаційна стійка, Термінал D, зона реєстрації міжнародних рейсів", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, пасажирський літак міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту Бориспіль 01

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