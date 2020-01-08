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08.01.20 09:51

У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану

Начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Бакері заявив, що якщо США завдадуть удару у відповідь по Ірану після ударів по американських силах в Іраку, реакція Тегерана "буде сильнішою і нищівною".

У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Коментар Бакері прозвучали після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.

Бакері сказав, що "це лише мала частина можливостей" іранських сил.

"Сьогодні настав час злим американським чиновникам зрозуміти владу Ісламської Республіки і обрати принциповий спосіб змусити свою терористичну армію покинути регіон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку, - Пентагон

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