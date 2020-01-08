У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Коментар Бакері прозвучали після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.
Бакері сказав, що "це лише мала частина можливостей" іранських сил.
"Сьогодні настав час злим американським чиновникам зрозуміти владу Ісламської Республіки і обрати принциповий спосіб змусити свою терористичну армію покинути регіон", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.