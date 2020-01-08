На борту літака МАУ, що розбився в Тегерані, перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, - РНБО

Про це повідомила пресслужба РНБО у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, перебувало двоє громадян України та дев’ять членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, пасажирський літак міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.