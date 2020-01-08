Інформація про кількість українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, уточнюється, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив координатор оперативної кризової групи Державної консульської служби МЗС України Максим Коваленко під час пресбрифінгу в середу.
"За попередньою інформацією, в літаку перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Зараз головне завдання - встановлення наявності серед загиблих громадян України", - заявив він.
За його словами, зараз інформація щодо кількості українців на борту уточнюється.
"Це дуже чутлива інформація, ми саме намагаємося максимально оперативно уточнити, і наше посольство України в Тегерані цим займається", - додав він.
Як повідомлялося, пасажирський літак міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.