Інформація про кількість українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, уточнюється, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив координатор оперативної кризової групи Державної консульської служби МЗС України Максим Коваленко під час пресбрифінгу в середу.

"За попередньою інформацією, в літаку перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Зараз головне завдання - встановлення наявності серед загиблих громадян України", - заявив він.

За його словами, зараз інформація щодо кількості українців на борту уточнюється.

"Це дуже чутлива інформація, ми саме намагаємося максимально оперативно уточнити, і наше посольство України в Тегерані цим займається", - додав він.

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Як повідомлялося, пасажирський літак міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.