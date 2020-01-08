На борту літака, що розбився в Ірані, перебувало 176 осіб, серед них 11 українців, - Пристайко

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Пристайка, українська влада продовжує розслідування.
Зараз відомо, що на борту літака перебувало 176 осіб, включно з екіпажем:
Іран - 82;
Канада - 63;
Україна - 2 + 9 (екіпаж)
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
ФРН - 3;
Велика Британія - 3.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.