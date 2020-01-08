На борту літака, що розбився в Ірані, перебувало 176 осіб, серед них 11 українців, - Пристайко

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Пристайка, українська влада продовжує розслідування.

Зараз відомо, що на борту літака перебувало 176 осіб, включно з екіпажем:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9 (екіпаж)

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

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Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.