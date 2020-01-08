"Буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - Зеленський доручив Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент написав у своєму телеграм-каналі в середу.
"Має бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Мають відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків про причини катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - написав президент.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.