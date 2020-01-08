Керівництво ЄС співчуває у зв'язку з авіакатастрофою українського літака в Тегерані: "Експерти з авіаційної безпеки мусять з'ясувати причину аварії"

"Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх дорогих унаслідок аварії українського літака сьогодні вранці. На цей момент експерти з авіаційної безпеки мусять з'ясувати причину аварії, давши відповіді на цю жахливу трагедію", - написала на своїй сторінці в твітері фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

Прессекретар Боррелля Пітер Стано також на сторінці у твітері в середу повідомив про те, що "високий представник ЄС Боррелль висловлює співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Тегерані".

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.



