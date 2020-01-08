Air France призупинила польоти над Іраном та Іраком

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник авіакомпанії.

"Air France, щойно стало відомо про авіаудари (Ірану по базах в Іраку. - Ред.) вирішила призупинити всі польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Йдеться про заходи обережності", - повідомив він.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

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