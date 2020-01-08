Душив, намагався зґвалтувати і бив ножем у спину: поліція Києва розшукує чоловіка за замах на вбивство 19-річної дівчини. ФОТОробот

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

За даними столичної поліції, по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на проспекті Лобановського побили дівчину і намагалися зґвалтувати. На виклик виїхала "швидка", патрульні, кінолог зі службовою собакою і слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.



Фоторобот: сайт поліції

"Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до дівчини підбіг невідомий, вдарив по голові й почав душити. Одночасно з цим, зловмисник намагався зґвалтувати потерпілу та наносив їй у спину удари гострим предметом. Дівчина змогла вирватися й дійти додому, а фігурант втік. 19-річну потерпілу доставлено до лікарні з численними ножовими пораненнями спини. Наразі її життю нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, поєднаний із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення й затримання особи, причетної до вчинення злочину.

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Прикмети чоловіка: вік 33-37 років, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя мале, худорляве, волосся русяве, ніс, очі та губи середньої форми. Був одягнений у чорну пряму куртку з капюшоном, довжиною до середини стегна та сині джинси.

"Якщо ви стали свідком події, маєте інформацію щодо цього злочину або впізнали особу, зображену на фото, просимо зателефонувати на 102 або за телефоном: (044) 525-65-60", - сказано в повідомленні поліції.