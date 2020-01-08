На літаку, який розбився, летіли переважно транзитні пасажири, - МАУ

Про це повідомив на пресконференції президент МАУ Євген Дихне, інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому борту мало українців через те, що дуже багато пасажирів планували з аеропорту "Бориспіль" летіти в інші напрямки. Це більшість непрямих пасажирів, що летіли в Україну. Це наші транзитні пасажири", - сказав Дихне.

Він додав, що рейс "практично конектився з усіма європейськими рейсами компанії МАУ".

"Зі 167 пасажирів два пасажири - громадяни України. Решта пасажирів - це громадяни Канади, Ірану, Німеччини, Швеції та Афганістану", - додав віцепрезидент МАУ з наземного обслуговування Володимир Семенченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ, який зазнав катастрофи, був справним, - менеджмент авіакомпанії. ВIДЕО

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Також читайте: Версія технічної несправності буде головною, - Бутусов про катастрофу літака МАУ в Ірані