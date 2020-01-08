Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Дугарь. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

16:05 Судьи вернулись из совещательной комнаты.

Они приняли решение отменить ухвалу Печерского суда - и приняли решение о том, что Яна Дугарь будет находиться под домашним арестом в Киеве, по месту регистрации. При этом домашний арест остался круглосуточным.

Огласив решение, судьи покинули зал. В ближайшее время в нем же должно начаться рассмотрение второй аппеляции Антоненко.

16:01 Тем временем адвокаты Дугарь говорят, что скоро опубликуют рецензии на предоставленные МВД экспертизы - по словам защиты, они не выдерживают никакой критики.

Также они отмечают, что в материалах дела нет доказательств того, что Яна Дугарь была знакома с другими подозреваемыми, и что она была в Киеве в дни подготовки и совершения преступления. Свидетелей, которых хотели заслушать сегодня, в Печерском суде не было - потому что не было времени разыскать раненых, которых лечила Дугарь. Заседание Печерского суда прошло сразу после внезапного для всех задержания Яны.

Также адвокаты считают, что необходимо выяснить каким образом глава МВД Аваков привлек иностранного эксперта, кто оплачивал его работу и перелет и в какую сумму это обошлось государству.

"В 2017 году Аваков уже проводил брифинг по делу Шеремета и там они показывали каких-то случайных людей, которые ходили возле этих камер", - подчеркивает адвокат. Фигурировала там и девушка с телефоном, но на оригинальном видео, показанном в 17 году, девушка двигалась быстро. Сейчас видео сознательно сделали куда более медленным.

15:48 Судьи выслушали поручителей и удалились в совещательную комнату для принятия решения - судя по всему, допроса свидетелей, о которых упоминала сторона защиты и которые могли бы подтвердить алиби Дугарь, сегодня не будет.

15:40 Суд заслушивает поручителей Яны Дугарь.

Корчинская рассказывает, что Дугарь во время одного из обострений на фронте единственная из медсестер 66 мобильного госпиталя написала рапорт с просьбой перевести ее на передовую, где она вывозила раненых. Так Яна со временем и перевелась в 25 бригаду, с которой тогда прошла бои.

Взять Дугарь на поруки также хочет нардеп от "ЕС" Михаил Бондарь, а также ряд ветеранов, в частности, боевых медиков.

15:32 Прокурор рассказывает об экспертизе, которая подтверждает возможную причастность Яны Дугарь к организации убийства.

"Возникает вопрос - что же делала Дугарь три дня подряд возле дома Павла Шеремета, если она заявляет, что в этот момент была в зоне проведения АТО?" - спрашивает он.

Также прокурор отмечает, что установлена связь между Дугарь и Кузьменко, и, далее, связь между Кузьменко и Антоненко. По поводу рисков, из-за которых Яна Дугарь должна быть под домашним арестом, сторона обвинения говорит о том, что установлены факты когда подозреваемая однажды без разрешения руководства отлучалась из части. Об этом стало известно из ее телефонных разговоров - правда было это уже в 2019 году. Доказательством того, что Яна Дугарь может скрывать или уничтожать доказательства, прокурор называет телефонный разговор о семи телефонах - он был предан огласке еще во время брифинга МВС.

15:25 Сейчас Яне прекратили начислять зароботную плату, добавляет адвокат. Кроме того, в месте постоянной дислокации бригады в Новомосковске, где она находится под круглосуточным домашним арестом, очень плохие бытовые условия - в частности, проблемы с сантехникой.

15:22 "Иногда мы даже не спали, мы дежурили практически круглосуточно", - вспоминает те дни сама Яна. Судья спрашивает Яну не отлучалась ли она с места прохождения службы самовольно. Яна Дугарь отмечает, что 66 мобильный госпиталь - госпиталь закрытого типа, где проходящие службу жили и за КП никто просто так не выходил.

15:18 Адвокат Коломиец: Свидетелей у защиты много. Это бойцы, которые лечились в 66 мобильном госпитале где проходила службу Яна - тогда, в дни совершения преступления, как раз активизировались боевые действия. Для бойцов ранение - из ряда вон выходящее событие, они прекрасно помнят все, что связано с этим, помнят и медсестер из госпиталя. Не всех, конечно, удалось разыскать, но уже сегодня некоторые из них готовы давать показания. Впервые Яна, по свидетельству ее коллеги-медсестры, ушла в отпуск в конце сентября 2016 года.

15:09 Защитники зачитывают материалы экспертизы, согласно которым лицо девушки на видео не совпадает с лицом Яны Дугарь. Также адвокаты отмечают, что преступление по которому обьявлено подозрение Дугарь, было совершено более 3 лет назад - потому абсурдны озвученные органами досудебного расследования риски того, что она якобы может влиять на свидетелей или уничтожать доказательства.

В материалах дела, подчеркивает адвокат Коломиец, есть и откровенные разногласия. Так, например, на одной странице говорится о том, что Яна Дугарь около 10 утра начала "визуальное наблюдение" за Шереметом. На другой странице владелица автомобиля свидетельствует о том, что Павел Шеремет в тот день приехал на автомобиле только около 11:30 - то есть в то время, когда за ним якобы следила Дугарь, в том районе не был.

Адвокаты просят отменить решение Печерского суда.

14:53 Суд вернулся с перерыва и в данный момент зачитывает решение Печерского суда, на которое, собственно, и подается аппеляционная жалоба. Напомним, согласно предыдущему решению суда, Яна Дугарь отправлена под круглосуточный домашний арест и должна находиться дома в Днепропетровской области

В суде уже традиционно решили ограничить до 35 количество людей, которые могут зайти в зал. Журналистов и поручителей пустили, однако многие люди, которые пришли поддержать Яну Дугарь, в частности ее побратимы, остались за дверью.

14:38 Судьи удовлетворили ходатайства и ушли на "технический" перерыв, необходимый им для того, чтобы изучить присоединенные к делу документы.

Запланировано, что рассмотрение второй апелляции Антоненко, еще одного подозреваемого по делу, состоится в этом же зале (№201). Так что, вероятно, оно начнется позднее ранее запланированных 15:00.

14:32 Судьи и прокуроры не возражают против присоединения материалов к делу. Что касается допроса свидетелей - этот вопрос коллегия планирует решить потом, когда уже будут заслушаны позиции сторон.

Сторона обвинения, в свою очередь, также просит суд принять ряд документов - в частности, видео камер наблюдения, различные протоколы.

14:30 Заседание началось. Сторона защиты просит суд рассмотреть просьбы поручителей - это, в частности, экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп Яна Зинкевич, также другие ветераны - о взятии Яны Дугарь на поруки. Также сторона защиты просит заслушать свидетелей и присоединить к делу некоторые документы.

Нардеп від "ЄС" Яна Зінкевич

Апеляцію на запобіжний захід захисту підозрюваного у справі Шеремета розглянули 23 грудня, суд залишив Антоненка під вартою. Однак скаргу одного з його адвокатів Віталія Галенченка не розглянули, тому Апеляційний суд Києва розгляне її сьогодні.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.