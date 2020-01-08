Анкара порушить питання деокупації Криму та звільнення українських громадян під час сьогоднішнього візиту Путіна до Туреччини, - Пристайко

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після телефонної розмови з міністром закордонних справ Туреччини Мевлутом Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ.

"Мій (турецький. - Ред.) колега також зазначив, що Туреччина порушить питання деокупації Криму і звільнення українських громадян, які незаконно утримуються в Росії і на окупованих територіях під час сьогоднішнього візиту Путіна", - написав Пристайко.

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Зазначається, що сьогодні президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Росії Володимир Путін візьмуть участь у церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік" в обхід України дном Чорного моря.