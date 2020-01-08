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08.01.20 12:18

Убивство двох дівчат на Подолі в Києві: затриманим повідомлено про підозру, - прокуратура

За погодженням прокуратури міста Києва слідчим управлінням ГУ НП у Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв'язку з убивством двох дівчат у місті Києві.

Убивство двох дівчат на Подолі в Києві: затриманим повідомлено про підозру, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, дії 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці кваліфіковано за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Нині до суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

Підозрюваних у скоєнні вбивства затримали 6 січня 2020 р. за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

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