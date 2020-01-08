Авіакомпанії світу скасовують рейси через повітряний простір Ірану

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, австралійська авіакомпанія Qantas заявила, що змінює маршрут рейсу з Лондона до австралійського міста Перт, маршрути, щоб не летіти над Іраном та Іраком. Malaysia Airlines заявляє, що "через останні події" її літаки уникають іранського повітряного простору. Singapore Airlines також заявили, що рейси авіакомпанії до Європи будуть перенаправлені, щоб уникнути прольоту над Іраном.

Раніше про заборону для американських цивільних літаків польотів над Іраном, Іраком та деякими країнами Перської затоки повідомило Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA).

Аналогічне попередження оприлюднило російське агентство "Росавіація". Російські авіакомпанії мають уникати польотів над Іраном, Іраком, Перською затокою та Оманською затокою "через ризики для безпеки міжнародних цивільних рейсів".

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Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що скасувала рейс із Франкфурта до Тегерана 8 січня, зважаючи на ситуацію, що склалася.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.