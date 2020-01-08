МАУ не отримувала інформації про небезпеку виконання польотів у Тегерані, - президент компанії Дихне

Про це повідомив президент МАУ Євген Дихне під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль", передає Цензор.НЕТ.

"Літак був справним... Це звичайний регулярний рейс, і вчора до пізнього вечора жодних особливостей про те, що нам потрібно обмежувати польоти, не виникло. Ми можемо самостійно ухвалити рішення про обмеження, може ухвалити Державіаслужба тієї країни, в якій розташовується авіакомпанія, і звичайно, якби ми мали хоч найменшу інформацію про загрози, то припинили польоти до цієї області", - заявив Дихне.

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Водночас він відмовився коментувати версії виникнення цієї катастрофи, зазначивши, що необхідно дочекатися офіційних результатів розслідування причин трагедії.

"Компанія не має права розробляти власні версії, нині створюється спецкомісія, яка має дійти якихось висновків, і лише їхні висновки можуть коментуватися як версії", - додав президент МАУ.

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.