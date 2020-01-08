Іран випустив по двох базах США в Іраку 22 ракети: дві не спрацювали, - Reuters. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що дві із 17 ракет, випущених по авіабазі Айн аль-Асад, не вибухнули.

"Сьогодні вранці, 8 січня 2020 року, по Іраку в проміжку з 1:45 до 2:45 випустили 22 ракети; 17 ракет впали на авіабазу Айн аль-Асад, зокрема дві не вибухнули... п'ять інших уразили штаб-квартиру коаліції в Ербілі. Жертв серед іракських сил немає", - йдеться в повідомленні.

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Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".