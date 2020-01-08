Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен. ПЕРЕЛІК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TheBabel.

У столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран - Київ". На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. З них 11 осіб - громадяни України: 2 пасажири і 9 членів екіпажу. Решта - громадяни Ірану, Канади, Швеції. Афганістану, Німеччини, Великої Британії.

Повний список загиблих:







Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

Через катастрофу літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.