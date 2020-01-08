Держава допоможе родичам українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

За його даними, на борту літака перебувало 167 осіб, з них 11 українців.

"Ми хотіли б висловити своє співчуття всім близьким, рідним і друзями загиблих. Держава надасть всю необхідну підтримку і допомогу цим людям. Зараз вже в аеропорту "Бориспіль" працюють психологи, медики. Ми вже зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди вилетів літак з нашими експертами, які візьмуть участь у розслідуванні цієї трагедії", - повідомив прем'єр.

За його словами, на місці катастрофи перебувають від самого початку співробітники посольства України в Ірані.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

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