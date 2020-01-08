Ухвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану, - Гончарук

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Події розгорталися буквально вчора вночі, сьогодні. Це питання годин. Станом на вчора не було ніяких передумов вважати, що такий збіг обставин, чи ці події відбудуться. Зараз у результаті цієї події ми вирішили до з'ясування обставин ухвалити рішення, що українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану", - заявив Гончарук.

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Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.