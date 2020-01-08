Розслідувати причини авіакатастрофи в Ірані буде Нацполіція, - джерело

Про це Цензор.НЕТ повідомило поінформоване джерело.
"Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України", - сказав він.
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України)
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.