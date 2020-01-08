Україна подала необхідні клопотання для участі в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Прем'єр закликав не поширювати чуток і зазначив, що висловлювання версій трагедії, що сталася, до офіційних результатів - маніпуляції.

"Розслідування буде, звісно, проводитися багатьма групами. Всередині Ірану працюватимуть офіційні органи цієї держави. І ми, звісно, вже подали необхідні клопотання для того, щоб бути долученими до цього розслідування на території Ірану", - заявив він.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

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