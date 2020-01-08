Президент Естонії Кальюлайд відмовилася прийняти від РФ пляшку шампанського з окупованого Криму, - ЗМІ

Про це з посиланням на Eesti Ekspress пише видання "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство Росії привітало президента з 50-річчям, надіславши їй квіти, шоколад і пляшку кримського шампанського. Останню канцелярія президента відправила назад у посольство", - йдеться в повідомленні.

Глава держави відзначила ювілей 30 грудня.

Офіційно адміністрація президента Естонії не повідомляє про цю ситуацію.

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Раніше спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас повідомив, що Естонія ніколи не визнає російську анексію Криму.