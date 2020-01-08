Президент Естонії Кальюлайд відмовилася прийняти від РФ пляшку шампанського з окупованого Криму, - ЗМІ

Про це з посиланням на Eesti Ekspress пише видання "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"Посольство Росії привітало президента з 50-річчям, надіславши їй квіти, шоколад і пляшку кримського шампанського. Останню канцелярія президента відправила назад у посольство", - йдеться в повідомленні.
Глава держави відзначила ювілей 30 грудня.
Офіційно адміністрація президента Естонії не повідомляє про цю ситуацію.
Раніше спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас повідомив, що Естонія ніколи не визнає російську анексію Криму.