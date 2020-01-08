Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

"Рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня 2020 до з'ясування причин катастрофи. Жодного авіарейсу українських авіакомпаній над авіапростором Ірану до зняття заборони та з’ясування причин катастрофи проводитись не буде. Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній", - написав він.

Криклій зазначив, що іранська національна комісія з розслідування катастрофи розпочала свою роботу.

"В Іран будуть відправлені для розслідування причин катастрофи фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державіаслужби та авіакомпанії МАУ. Назвати точні причини трагедії можливо буде тільки після проведеного офіційного розслідування", - повідомив Криклій..

"Мої співчуття родинам і близьким загиблих в авіакатастрофі", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ не отримувала інформації про небезпеку виконання польотів у Тегерані, - президент компанії Дихне

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.