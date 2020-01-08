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08.01.20 13:19

Окупанти посилюють підрозділи мобільними снайперськими групами, - розвідка

Командування російських окупаційних військ попри офіційні заяви про припинення вогню продовжує підготовку заходів щодо дестабілізації обстановки на лінії зіткнення.

Окупанти посилюють підрозділи мобільними снайперськими групами, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, впродовж новорічних та Різдвяних свят окупанти на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню та завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил.

Водночас розвідувальні групи противника здійснювали активний пошук уразливих місць в обороні підрозділів Об’єднаних сил та потенційних цілей для снайперів.

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Крім того, до передових підрозділів 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року.

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