Розслідуванню причин авіакатастрофи в Тегерані заважатиме конфлікт Ірану та США, - Bloomberg

Про це пише американське видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія з українським літаком сталася у важкі часи як для Ірану, так і для компанії Boeing. Іран обстріляв американську авіабазу на території Іраку більш ніж десятком ракет. У такий спосіб він вирішив помститися за вбивство генерала Касема Сулеймані, яке сталося минулого тижня.

Перед катастрофою українського літака авіаційні регулятори США випустили обмеження, які забороняють цивільні рейси над Іраном та Іраком.

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За міжнародними законами Іран має очолити будь-яке розслідування, оскільки аварія сталася на його території. Але в нього може не вистачити для цього технічних можливостей та експертів. Наприклад, записи бортових самописців потрібно завантажити в спеціальній лабораторії, яких у світі не так і багато.

Міжнародні правила розслідування авіакатастроф дозволяють країні, яка виготовила літак, брати участь у процесі. Таким чином безпосередні компанії-виробники можуть забезпечити технічну експертизу.

Але нинішня політична напруженість між Іраном та США, найімовірніше, ускладнить участь США, американської Національної ради з безпеки транспорту та Boeing.

"Ми знаємо про повідомлення іранських ЗМІ і збираємо інформацію", - сказав прессекретар Boeing Гордон Джондрой.

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Тим часом, Boeing досі намагається впоратися з наслідками катастроф, які сталися в Індонезії в жовтні 2018 року та у Ефіопії минулого березня. Ці аварії, які відібрали життя 350 осіб, сталися з літаками 737 Max. Лайнери цієї моделі зняті з авіарейсів по всьому світу вже 10 місяців. 737-800 і 737 Max - це варіанти Boeing 737. Але 737-800 не знімали з рейсів. Компанія Boeing досі намагається усунути недоліки, виявлені в системі контролю польотом моделі 737 Max. У 737-800 такої системи немає.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

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