Озброєний сокирою і ножем 21-річний хлопець взяв у заручники рідну сестру з трьома дітьми на Одещині, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Овідіопольського відділу поліції в Одеській області.

"Першими за викликом прибули працівники територіального відділу поліції. На вимогу відчинити двері та випустити жінку з дітьми озброєний сокирою та ножем зловмисник, що закрився в будинку, став погрожувати розправою і поліцейським.

Щоб не допустити загострення ситуації та уникнути можливих людських жертв, на допомогу "заручникам" прийшли бійці батальйону поліції особливого призначення. Завдяки їхнім чітким діям жінка з дітьми були визволені, а їхній агресивний родич - затриманий", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, причиною такої поведінки чоловіка стала образа на сестру, яка не пускала його переночувати після сварки з матір'ю.

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Обставини події встановлюються. За фактом погрози працівникам правоохоронного органу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу.