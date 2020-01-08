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08.01.20 14:37

США дістали ляпаса, їхній присутності в регіоні настав кінець, - духовний лідер Ірану Хаменеї

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї назвав "ляпасом" ракетний удар по базах США в Іраку і заявив про кінець американської присутності в регіоні.

США дістали ляпаса, їхній присутності в регіоні настав кінець, - духовний лідер Ірану Хаменеї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Цієї ночі ми дали ляпаса. Але важливо те, що обурливій присутності Америки в регіоні настав кінець", - сказав Хаменеї, виступаючи перед громадянами Ірану.

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Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.

Президент США Дональд Трамп зі свого боку зазначив, що ситуація в Іраку після ракетного удару по американських базах під контролем.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

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