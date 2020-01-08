Кияни в січні заплатять за тепло і гарячу воду на 22-23% менше, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними відомства, зараз здійснюється коригування вартості, відповідно зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року.

Підставою для перерахунку є ухвалення 24 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України постанови № 1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу".

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"Постанова передбачає зміну розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв’язку із зміною ціни природного газу, який використовується для виробництва теплоенергії, опалення та гарячої води. Питома вага природного газу в тарифах "Київтеплоенерго" складає близько 80%", - йдеться в повідомленні.

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

Зазначається, що перерахунок проведено за методикою, наданою вищезазначеною урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у відповідному місяці.