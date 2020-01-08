Поліцейські ліквідували канал постачання метадону із Запоріжжя до Маріуполя. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

"Встановлено, що представники етнічної групи за попередньою змовою створили в м. Запоріжжя нарколабораторію, де виготовляли великі партії наркотичної речовини. "Товар" протягом тривалого часу збували на території Запорізької та Донецької областей", - сказано в повідомленні.

Поліцейські взяли на гарячому чотирьох наркоділків, зараз вирішується питання про їх арешт.

"Під час обшуків вдома у затриманих та інших осіб, причетних до наркобізнесу, вилучено велику партію метадону, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та чернетки, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників", - додали в поліції.

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Провадження розслідують за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, членам угруповання загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.



