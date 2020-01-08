Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову

Акція із закликом не видавати Ахметову відбулася в Алмати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Жанара Ахметова, відома також як Жанна Бота, з 2017 року перебуває з малолітнім сином в Києві. Присутні заявили, що на батьківщині на неї чекають репресії і запит Казахстану про її екстрадицію - це "політичне замовлення катів від влади".

На місце акції прибули представники місцевої влади і вимагали від активістів розійтися, але ті продовжували свій протест.

Напередодні ввечері Ахметова написала у фейсбуці, що Казахстан просить про її екстрадицію за статтею про шахрайство. Вона стверджує, що боргової заборгованості в рамках цієї кримінальної справи у неї вже немає, і це нібито доведено українським судом.

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Ахметова стверджує, що через борги провела півтора року в казахській в'язниці, а все її майно конфіскували. Після цього ще 6,5 року жінка прожила під поліцейським наглядом. У 2014 році вона почала вести активну опозиційну блогерську діяльність і публікуватися в опозиційній газеті "Трибуна", після чого проти неї почали "фабрикувати кримінальну справу".

Казахстанські засоби масової інформації писали, що Ахметова була в 2009 році засуджена у справі про шахрайство на 7 років позбавлення волі, але в 2010-му їй відклали виконання покарання до 2021 року, коли її синові виповниться 14, і перевели під поліцейський нагляд. У 2017 жінка втекла в Україну.

Відтоді в Києві тривають судові процеси навколо її прохання про притулок, відмов України надати цей притулок і прохань Казахстану про її екстрадицію.