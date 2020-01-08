Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном через катастрофу літака МАУ

"Київстар" на сторінці у Facebook повідомив, що з 8 по 10 січня 2020 року кошти за дзвінки з мережі "Київстар" на номери мобільного або фіксованого зв'язку в Ірані стягуватися не будуть. Всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли було здійснено дзвінок, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з трагічними подіями на території Ісламської республіки Іран "Київстар" висловив співчуття сім'ям загиблих пасажирів рейсу №PS752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Як передає "Інтерфакс-Україна", lifecell зі свого боку також висловив співчуття постраждалим унаслідок катастрофи і забезпечив безкоштовними послугами зв'язку своїх абонентів, що перебувають в Ірані, нарахувавши їм безкоштовно 20 хвилин голосових дзвінків у межах країни перебування та в Україну.

У "Vodafone Україна" повідомили, що готові за фактом відкоригувати рахунки в разі потреби.

Також читайте: МАУ оприлюднила список 167 пасажирів українського літака, що зазнав катастрофи в Тегерані. СПИСОК

"Ми завжди допомагаємо нашим громадянам і абонентам в разі стихійних лих та інших надзвичайних подій. У цьому випадку ми навряд чи чимось зможемо допомогти громадянам іншої країни. Але якщо буде хоч якийсь трафік, за фактом готові будемо відкоригувати рахунки", - повідомили в пресслужбі оператора.

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.