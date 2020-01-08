"Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова

Як передає Цензор.НЕТ про це Касьянов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Поки не почалася велика війна. Знову про Портнова. Вчора цей слуга трьох панів, "юрист", прости господи, і завзятий українофоб пообіцяв винагороду за мою голову. В помсту за український Крим. Портнову не зрозуміти, як можна жити, і не красти. Він інакше не може, по-іншому не мислить. Він міряє всіх по собі. Був волонтером - значить, збагачувався. Був на війні - заробляв на контрабасі. Хоронив друзів - для піару. Відправляв дітей на війну - заради чого? .. Не для того, щоб гниди, які втекли після Майдану, оголошували нам джихад. Нехай шукає. Що знайде - його. Вдруге не втече".