Епіфаній висловив співчуття рідним загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Епіфаній був глибоко вражений повідомленням про катастрофу українського літака біля Тегерана і про загибель усіх, хто був на ньому.

"Прошу у Бога милості для загиблих та висловлюю сердечні співчуття усім, хто внаслідок авіакатастрофи втратив своїх рідних та близьких. Нехай Господь допоможе вам перенести гіркоту цих важких днів. Вічна пам’ять і вічний спокій померлим!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

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