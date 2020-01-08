Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік"

Офіційна церемонія запуску газопроводу відбулася в Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке інформагентство Anadolu. Крім президентів Туреччини і Росії, у церемонії відкриття трубопроводу взяли участь лідери Сербії і Болгарії.

"Взаємодія Росії і Туреччини поступально розвивається практично у всіх сферах. Незважаючи на непросту обстановку у світі і спроби низки міжнародних гравців перешкодити розширенню взаємовигідного співробітництва між нашими країнами, робота йде своїм ходом", - сказав Путін на церемонії відкриття.

Зі свого боку, Ердоган заявив, що Туреччина і РФ під час реалізації проєкту "Турецький потік" продемонстрували зразковий рівень співпраці. За його словами, Росія залишається головним постачальником газу до Туреччини, і сторони готові реалізовувати нові проєкти.

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Сьогодні запущена друга гілка "Турецького потоку". Вона поставлятиме газ у Південну Європу, тоді як перша, яка працює з кінця 2019 року, поставляє його виключно для турецьких споживачів. Потужність кожної гілки трубопроводу становить 15,75 млрд кубометрів газу на рік.

За допомогою запуску "Турецького потоку" Росія намагається відмовитися від послуг газотранспортної системи України.

З цією ж метою Росія будує ще трубопровід на півночі - "Північний потік-2". Однак його будівництво заморозили через санкції США.