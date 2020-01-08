Літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп ввечері вилітає до Ірану, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України".

"Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих в авіакатастрофі", - повідомив президент.

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Зеленський проводить постійні консультації з нашими іноземними партнерами.

"Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.