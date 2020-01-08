Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Jerusalim Post.

Він підтримав дії президента США Дональда Трампа, який віддав наказ про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, і підкреслив, що останній "був відповідальний за смерть незліченної кількості невинних людей", "дестабілізував багато країн", "сіяв страх і страждання".

Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив думку, що його в цьому питанні підтримують багато лідерів країн Близького Сходу.

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Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".