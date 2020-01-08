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08.01.20 16:55

На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини

Пізніше порожній бокс знайшли в переході розташованої неподалік станції метро "Теремки".

На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини

Інцидент стався в торговому центрі "Магеллан". Про це виданню "Информатор" розповів представник охоронної компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Викрадачки забрали ящик для пожертвувань близько 20-00 7 січня. Камери спостереження зафіксували момент, коли вони виносили бокс з грошима з торгового центру.

На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини 01

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Охоронна фірма відразу ж викликала до місця поліцію, а ті в свою чергу склали протокол. Інформації про те, що жінок затримали поки немає. Деталі інциденту з'ясовуються.

Порожню коробку незабаром знайшли в одному з переходів біля метро "Теремки", недалеко від торгового центру.

На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини 02

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