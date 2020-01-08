Торік на спробі потрапити в Чорнобильську зону затримали 186 нелегальних туристів, - Держприкордонслужба

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Порівняно з минулими роками заборонена територія почала приваблювати сталкерів-іноземців. Окрім 133 українців, правоохоронці затримали та притягнули до відповідальності 9 громадян Білорусі, 7 громадян Російської Федерації, 21 громадянина з країн Євросоюзу, а саме - Литви, Польщі, Румунії, Франції, Чехії та Швеції, 4 уродженців Казахстану та 3 громадян Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що понад 160 км державного кордону України пролягає у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з цим прикордонники також несуть службу по зовнішньому периметру зони відчуження.

За проникнення на цю територію без дозволу відповідних органів українським законодавством (стаття 46-1 КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність.

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