Захисту Антоненка відмовили у відводі суддів Сливи і Фрич. Слухання апеляції перенесли на 10 січня

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Так, адвокат Віталій Галенченко заявив відвід суддям Тетяні Фрич і Юрію Сливі через їхню "упередженість", але судді вирішили відхилити це клопотання.

Після цього захист Антоненка наполягав на перенесенні засідання, оскільки їхній клієнт не перебував у залі суду, а брав участь у процесі по відеозв'язку. Їхній аргумент полягав у тому, що вони не можуть з ним спілкуватися, обговорювати правову позицію, що порушить його права.

Суд задовольнив їхнє прохання і переніс засідання на 11:00 10 січня.

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Повний текст трансляції засідання суду з розгляду апеляції захисту Антоненка читайте тут.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.