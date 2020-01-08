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08.01.20 17:19

На Приазов'ї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

На Приазов'ї під час планової роботи з вивчення підводної і надводної обстановки вертоліт Морської авіаційної бригади ВМС на дистанції близько 10 морських миль виявив корабель берегової охорони ФСБ Росії, який здійснював збір розвідувальних даних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 01

Після декількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори змусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.

На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 02

Цей захід проходив у тісній взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил з артилерійськими і піхотними підрозділами, які тримають оборону на узбережжі.

На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 03

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На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 04

"У підрозділах нашого з'єднання приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Всіма силами і засобами, необхідними для запобігання вторгненню з моря, здійснюється щоденне спостереження за береговою смугою і її патрулювання", - зазначив представник командування гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 05

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На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 06

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