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08.01.20 17:28

39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів. ФОТО

Співробітники оперативних підрозділів, слідчі, спецпризначенці і поліцейські охорони отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів.

39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів. ФОТО

Нагороди вручили перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Національної поліції.

"Кожен з вас проявив абсолютний професіоналізм, розкриваючи злочини особливої тяжкості. Дякую вам за сумлінне виконання службових обов’язків і за те, що ви завжди готові забезпечувати безпеку громадян та нашої держави в цілому", - сказав Яровий.

33 поліцейським вручили нагороди від МВС – нагрудні знаки "За відзнаку в службі", грамоти, подяки та нагородну зброю. Ще шестеро правоохоронців отримали подяки Голови Національної поліції України.

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"Такі нагороди поліцейські отримують за конкретні справи. Ви зробили великий особистий внесок у розкриття резонансних особливо тяжких злочинів. І завдяки проявленому професіоналізму та героїзму врятували не одне життя. Дякую вам за службу", - підсумував голова Нацполіції Ігор Клименко.

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39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів 02
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