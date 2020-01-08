У МЗС викликали польського посла Цихоцького і вказали на "контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх українських питань"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства, оприлюдненому в середу.

"Під час бесіди та у контексті обговорення факту спільної заяви Послів Республіки Польща та Держави Ізраїль від 2 січня увагу польського посла було привернуто до контрпродуктивності публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики", - зазначається в заяві.

Крім того, в МЗС України нагадали послу, що в ході контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовлено про розбудову діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребуватиме додаткових зусиль, у т. ч. дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивної співпраці фахівців у сфері історичної пам‘яті.

"Домовлено про конкретні кроки у цьому напрямі", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Цихоцький і Джоел Ліон зробили спільну заяву у зв'язку з вшануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

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