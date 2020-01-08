Чоловік побив і зґвалтував знайомого на Миколаївщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.

Подія сталась 6 січня за місцем мешкання підозрюваного, куди на запрошення останнього того дня прийшов постраждалий.

Під час спільного розпиття алкоголю між чоловіками виник словесний конфлікт, в ході якого господар руками та ногами побив гостя, а коли той знепритомнів, вчинив щодо нього насильницькі дії.

Познущавшись над постраждалим, злочинець виштовхав його на вулицю, де він, пройшовши певну відстань, знову знепритомнів.

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За вчинення вказаного кримінального правопорушення поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України 31-річного місцевого мешканця та за погодженням з прокуратурою повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України "Зґвалтування".

Зараз слідство триває. Речові докази вилучено. Призначено проведення низки експертиз. Згідно із санкцією інкримінованої статті підозрюваному загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.