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08.01.20 17:46

На "Турецький потік" поширять загальні правила "газової директиви", - Єврокомісія

Європейська Комісія застосовуватиме до європейської гілки "Турецького потоку" загальні енергетичні правила Євросоюзу, зокрема, положення, які передбачають обмеження щодо монопольної експлуатації газопроводів.

На "Турецький потік" поширять загальні правила "газової директиви", - Єврокомісія

Про це у середу під час брифінгу для преси заявив речник Європейської Комісії з питань кліматичних змін та енергетики Тім Макфі (Tim McPhie), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Журналіст із Болгарії запитав Макфі щодо відповідності болгарської частини "Турецького потоку" так званому 3-му енергетичному пакету ЄС. Адже понад 90 відсотків потужностей цього газопроводу законтрактовано "однією компанією", - Газпромом.

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"Дуже коротка відповідь. Єврокомісія відстежує ситуацію уважно, і ми будемо застосовувати відповідні правила ЄС у сфері енергетики до всіх трубопроводів на території ЄС без будь-якої дискримінації", - зазначив речник Єврокомісії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 8 січня президенти Росії і Туреччини Путін і Ердоган запустили другу гілку газопроводу "Турецький потік". Ним російський газ в обхід України постачатимуть у Південну Європу.

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