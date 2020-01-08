Золотовалютні резерви України досягли семирічного максимуму і становлять $25,3 млрд, - НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд дол. США в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019), а й досяг семирічного максимуму - востаннє більший від вищезгаданого обсяг був зафіксований ще в грудні 2012 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшити міжнародні резерви в цілому на $4,5 млрд за рік Національному банку вдалося завдяки збереженню сприятливої ​​ситуації на валютному ринку, яка обумовлена ​​подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну.

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