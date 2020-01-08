"Набір сапера", який знайшли вдома у Дугарь, належав іншій людині, - адвокат

Про це заявив адвокат Дугарь Віталій Коломієць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Вона знімає блок гуртожитку. Гуртожиток, знаєте, є "двушки" і "трійки", де люди живуть по двоє - по троє. Багато військових Новомосковська, найближчих частин, знімають... І в цьому блоці, в іншій кімнаті, знайшли сертифікат сапера. Пригадуєте, на брифінгу вони говорили, ой, там саперна сумка, навіщо воно їй треба. Вони знайшли, кому належить це все", - сказав Коломієць.

За словами адвоката, виявлений сертифікат сапера видано на ім'я Андрія Кравцова.

Захисник стверджує, що сумка зі зброєю була не в кімнаті Дугарь, а в "гостьовій кімнаті".

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У телефонних розмовах, які раніше опублікувало слідство, дівчина розповідала знайомій, що слідчі прийшли до неї з обшуком в іншу квартиру, і тому, на щастя, не знайшли "набір сапера".

На запитання, чому Дугарь переживала, що у неї можуть знайти чужі речі, адвокат відповів, що ця телефонна розмова насправді тривала 40 хвилин, і поліція її змонтувала: "Вона не переживала, це так передається".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.