Поліція затримала 38-річного одесита, який кинув гранату в кімнату гуртожитку

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікацій Одеської поліції.
"Це 38-річний одесит, який вже має за плечима судимість за умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз слідство триває. Подію кваліфіковано за ч.2 ст.15 та п.1, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як повідомлялося, 7 січня в Одесі троє мешканців гуртожитку вживали алкоголь на кухні. Згодом до них приєднався четвертий, з яким у тих регулярно виникали непорозуміння.
"Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість залишив компанію, але не надовго. Через кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся з гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", - повідомляє поліція.
Постраждалих було госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями.