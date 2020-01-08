Поліція затримала 38-річного одесита, який кинув гранату в кімнату гуртожитку

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікацій Одеської поліції.

"Це 38-річний одесит, який вже має за плечима судимість за умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз слідство триває. Подію кваліфіковано за ч.2 ст.15 та п.1, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також: У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 7 січня в Одесі троє мешканців гуртожитку вживали алкоголь на кухні. Згодом до них приєднався четвертий, з яким у тих регулярно виникали непорозуміння.

"Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість залишив компанію, але не надовго. Через кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся з гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", - повідомляє поліція.

Постраждалих було госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями.

Читайте також: Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж